FOTO – Zuniga ricorda un lontano Napoli – Barcellona

Non è la prima volta che un ex calciatore del Napoli pubblichi sui propri social delle immagini che li ritraggono con la maglia azzurra.

Non è la prima volta neanche per Camilo Zuniga, che, nonostante tutti i problemi con la società, ricorda sempre con felicità i momenti passati all’ombra del Vesuvio. Poco fa, infatti, ha pubblicato sul suo profilo Instagram che lo ritrae in una ricorsa per acciuffare e fermare Lionel Messi in un lontano Napoli – Barcellona.

https://www.instagram.com/p/CGFzv5lHwKx/?igshid=18ycy4pitce90