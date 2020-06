VIDEO – Verona-Napoli, la società azzurra posta gli highlights del match d’andata: super Meret e doppietta di Milik

Mancano poche ore al ritorno in campionato del Napoli, che affronterà il Verona al Bentegodi in una sfida dal sapore d’Europa. Nel match di andata, gli azzurri (allora allenati da Carlo Ancelotti) si imposero per 2 reti a 0 sugli scaglieri grazie alla doppietta di Milik e al triplo miracolo di Alex Meret, quando il risultato era ancora fermo sulla parità: