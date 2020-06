Arrivano i primi post sui social dopo la vittoria di questa sera in campionato contro l’Hellas Verona.

Tra i principali figura Arek Milik, autore del goal che ha sbloccato la partita.

Il calciatore polacco ha affidato il suo pensiero ad Instagram ed ha colto l’occasione per fare una dedica speciale in seguito alla festa del papa, che in tutto il mondo cade il 21 giugno: “Goal con dedica. Grazie di tutto. Ti amo papà”.

https://www.instagram.com/p/CBypmJziZtN/?igshid=x8tanaikw031