FOTO – Koulibaly: “Felice per Ghoulam, la Coppa Italia non ci ha distratti”

Arrivano i primi post sui social dopo la vittoria di questa sera in campionato contro l’Hellas Verona.

Tra i principali figura Kalidou Koulibaly, che stasera pare aver ritrovato la strada giusta.

Il calciatore, molto legato al compagno di squadra algerino, ha affidato il suo pensiero ad Instagram:

“La gioia della Coppa Italia non ci ha distratto. Abbiamo interpretato benissimo una partita difficile. Felice per il ritorno in campo di Ghoulam”.

https://www.instagram.com/p/CBymeQ0CbrG/?igshid=17qesbb1lmqti