FOTO – Ghoulam: “Avevo tantissima voglia di tornare in campo, avanti così”

Arrivano i primi post sui social dopo la vittoria di questa sera in campionato contro l’Hellas Verona.

Tra i principali figura Faouzi Ghoulam, che è ritornato in campo dopo uno stop lunghissimo dal quale tutti pensavano non si sarebbe ripreso.

Il calciatore, provvidenziale nell’assist che ha portato al gol di Lozano, ha affidato il suo pensiero ad Instagram:

“Avevo troppa voglia di tornare in campo. Sono felice: per la vittoria, per la prestazione della squadra e per il mio assist. Avanti così”.

