Grande festa per il Napoli e per i suoi tifosi. La sesta Coppa Italia della storia azzurra è arrivata in un periodo storico molto particolare per il calcio, chi potrebbe testimoniarlo meglio di un Olimpico deserto. Ma questo trofeo è arrivato in un momento particolare anche per Gennaro Gattuso, il quale ha dimostrato ancora una volta di che pasta sia fatto (qui il video del simpatico siparietto con i tifosi fuori la stazione di Afragola). I calciatori del Napoli, tramite i loro profili social, hanno monopolizzato il web nelle ultime ore. In questa raccolta, MondoNapoli elencherà i post e i momenti più significativi del trionfo partenopeo:

SSC Napoli

Alex Meret

Giovanni Di Lorenzo

Nikola Maksimovic (letteralmente scatenato)

Kalidou Koulbaly

Mario Rui

Fabian Ruiz

Diego Demme

Piotr Zielinski

Matteo Politano

Dries Mertens (che festa per Ciro!)

Il capitano Lorenzo Insigne, oltre a celebrare la vittoria, ha voluto mandare un bel messaggio a tutta l’Italia che combatte contro il coronavirus

Josè Callejon non è molto attivo sui social. In rete circola però questa foto, che dice tutto riguardo il suo attaccamento alla maglia e la dedizione che El Caballero Triste ha messo in questi anni per la causa del Napoli

Ultimo ma non per ultimo, una chicca direttamente dal profilo Instagram di Kostas Manolas, che pur non essendo stato della partita, ha gioito con i compagni sul treno di ritorno da Roma