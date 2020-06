Reina si complimenta con Ospina: “Salva tutto e poi rilancia per il pareggio, spettacolo!”

Quanto avrebbe fatto comodo a Gattuso l’abilità col pallone tra i piedi di Pepe Reina? Il portierone spagnolo, in forza al Napoli dal 2013 al 2018 (esclusa la breve parentesi al Bayern), faceva della qualità nell’impostazione uno dei suoi marchi di fabbrica. Stasera, però, David Ospina non lo ha fatto di certo rimpiangere: il suo rilancio da trequartista per Insigne, che ha di fatto dato il via all’azione del pareggio azzurro, è da far vedere e rivedere nelle scuole calcio. Un gesto tecnico che non è passato inosservato nemmeno dallo stesso Reina, il quale ha voluto complimentarsi così con l’estremo difensore colombiano:

Salva con un paratone e poi rilancia per il pareggio..spettacolo 😍😍@D_Ospina1 — Pepe Reina (@PReina25) June 13, 2020