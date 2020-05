Una delle poche gioie che possono definirsi tali, in un momento del genere, è arrivata per Giovanni Di Lorenzo. In questi giorni il terzino era in permesso per via del parto della compagna, ma ora è pronto per tornare. Sui social, esprime la sua felicità nel tornare in campo con una foto mentre abbraccia sua figlia Azzurra. Il post: “Ora posso ritornare in campo”.