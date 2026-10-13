Massimiliano Allegri ha ribadito la sua fiducia in Lorenzo Lucca durante la conferenza stampa della vigilia di Napoli-Villarreal.

“Lucca è un giocatore del Napoli, ci hanno investito molto, ha qualità importanti e le ha dimostrate a Udine. Magari sta vivendo un momento di difficoltà, ma nell’approccio alla partita, nella disponibilità che mette in campo per i compagni, è molto importante.” ha dichiarato Allegri.

Il tecnico ha aggiunto di essere convinto che Lucca potrà presto sbloccarsi anche sotto porta: “Credo che piano piano riuscirà a trovare la sua dimensione, arriverà a fare gol. Tra l’altro in pre-campionato era partito molto bene, facendo delle buone prestazioni e facendo anche dei gol. Io sono fiducioso, Lorenzo deve stare sereno perché come centravanti nella squadra c’è lui e c’è Hojlund. Gli altri sono più per le emergenze.”