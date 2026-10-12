Il Napoli dovrebbe scendere in campo domani, martedì 13 ottobre alle 21:00 contro il Villarreal all’Estadio de la Cerámica, con un cambio tattico rispetto alle ultime indicazioni della vigilia. Massimiliano Allegri prepara una variazione sul modulo: secondo Sky Sport, il tecnico opterà per un 3-4-2-1 con Kevin De Bruyne e Giovane alle spalle di Hojlund.

La difesa confermata a tre sarà composta da Rafa Marin, Rrahmani e Badiashile davanti a Milinkovic-Savic, preferito ancora una volta a Meret. Sulle corsie laterali, Politano a destra e Di Lorenzo a sinistra, con il centrocampo centrale presidiato da Gilmour e McTominay. Gilmour risulta in vantaggio su Lobotka per una maglia da titolare.

Sky Sport sottolinea l’avanzamento di De Bruyne sulla trequarti, al fianco di Giovane, mentre vengono confermate le assenze di Anguissa e Favasuli per infortunio. Resta in corsa Neres come alternativa per il ruolo di seconda punta, ma al momento De Bruyne e Giovane sembrano favoriti. In avanti Hojlund agirà come unica punta.

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Sul versante Villarreal, Iñigo Pérez sembra intenzionato a riproporre la difesa a quattro con Gulácsi in porta, Mouriño e Freeman in ballottaggio a destra, Gueye e Comesaña favoriti in mediana, Akhomach e Moleiro larghi e davanti Ayoze Pérez. Ulteriori dettagli sulla probabile formazione del Villarreal sono disponibili nel nostro approfondimento sulle probabili formazioni di Villarreal-Napoli.

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Aggiornamento del 12 ottobre, ore 22:44: Rispetto alla versione precedente, Sky Sport indica che De Bruyne agirà sulla trequarti insieme a Giovane, alle spalle di Hojlund, in un modulo 3-4-2-1 e non 3-5-2.