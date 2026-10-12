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Lunedì 12 Ottobre 2026 Ultima notizia alle 08:47
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Fonte: Corriere dello Sport

Allegri conferma il 3-4-2-1 per Villarreal: De Bruyne in mediana e nuovo assetto in difesa

Allegri non cambia modulo contro il Villarreal in Champions e pensa a McTominay, Gilmour e Politano tra i titolari. Possibili novità nell’undici iniziale del Napoli.

di · · 1 min
Massimiliano Allegri, allenatore del Napoli, nella conferenza prepartita Champions League
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IN BREVE
  • De Bruyne provato come mediano accanto a Lobotka, protagonista anche nel recupero palla
  • Difesa a tre con Badiashile titolare insieme a Rafa Marin e Rrahmani
  • McTominay torna tra i possibili titolari, opzione 3-5-2 valutata da Allegri
  • Politano e Di Lorenzo tra i principali dubbi sulle fasce
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Massimiliano Allegri conferma il 3-4-2-1 per la gara di Champions League contro il Villarreal, con nuove indicazioni sul ruolo di Kevin De Bruyne e sulla linea difensiva. Il tecnico, riferisce il Corriere dello Sport, ha definitivamente accantonato il 4-3-3 e il 4-2-3-1: la formazione azzurra si schiererà con tre centrali difensivi puri, ovvero Badiashile, Rafa Marin e Rrahmani.

Sul centrocampo, la fonte sottolinea la "rivoluzione tattica" che ha visto De Bruyne protagonista come mediano accanto a Lobotka e ispiratore anche nel recupero palla: contro il Frosinone il belga è risultato il migliore con 9 possessi conquistati. Il ruolo arretrato di De Bruyne resta però un nodo: il giocatore si è definito un "8 o un 10", quindi centrocampista offensivo, lasciando ad Allegri la scelta se insistere su questa posizione anche domani.

Il ritorno a pieno regime di Scott McTominay dopo i problemi cardiaci porta una possibile variante: il 3-5-2 con McTominay, Lobotka (o Gilmour) e De Bruyne in una linea mediana più folta. McTominay, uscito dalla panchina sabato scorso "con una voglia nuova", si candida forte per una maglia da titolare, come già anticipato nell’articolo Napoli McTominay recupero: sarà convocato contro il Frosinone dopo idoneità sportiva.

Restano vive le opzioni per Matteo Politano come laterale destro o ala destra, che comporterebbero l’arretramento di Giovanni Di Lorenzo nel terzetto difensivo. La sfida di domani all’Estadio de la Ceramica si conferma così un banco di prova sia per la nuova mentalità di squadra sia per le ultime scelte di Allegri su De Bruyne e sulla solidità della retroguardia.

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