Massimiliano Allegri conferma il 3-4-2-1 per la gara di Champions League contro il Villarreal, con nuove indicazioni sul ruolo di Kevin De Bruyne e sulla linea difensiva. Il tecnico, riferisce il Corriere dello Sport, ha definitivamente accantonato il 4-3-3 e il 4-2-3-1: la formazione azzurra si schiererà con tre centrali difensivi puri, ovvero Badiashile, Rafa Marin e Rrahmani.

Sul centrocampo, la fonte sottolinea la "rivoluzione tattica" che ha visto De Bruyne protagonista come mediano accanto a Lobotka e ispiratore anche nel recupero palla: contro il Frosinone il belga è risultato il migliore con 9 possessi conquistati. Il ruolo arretrato di De Bruyne resta però un nodo: il giocatore si è definito un "8 o un 10", quindi centrocampista offensivo, lasciando ad Allegri la scelta se insistere su questa posizione anche domani.

Il ritorno a pieno regime di Scott McTominay dopo i problemi cardiaci porta una possibile variante: il 3-5-2 con McTominay, Lobotka (o Gilmour) e De Bruyne in una linea mediana più folta. McTominay, uscito dalla panchina sabato scorso "con una voglia nuova", si candida forte per una maglia da titolare, come già anticipato nell’articolo Napoli McTominay recupero: sarà convocato contro il Frosinone dopo idoneità sportiva.

Restano vive le opzioni per Matteo Politano come laterale destro o ala destra, che comporterebbero l’arretramento di Giovanni Di Lorenzo nel terzetto difensivo. La sfida di domani all’Estadio de la Ceramica si conferma così un banco di prova sia per la nuova mentalità di squadra sia per le ultime scelte di Allegri su De Bruyne e sulla solidità della retroguardia.