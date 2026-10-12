Il Napoli ha guadagnato due punti su Como, Roma, Juventus e Milan grazie alla vittoria contro il Frosinone nella 6ª giornata.

La classifica aggiornata vede il Napoli con 10 punti in 6 partite, 10 gol fatti e 6 subiti. In testa restano Inter e Lazio, entrambe a 16 punti. Roma occupa la terza posizione con 14 punti, seguita dal sorprendente Cagliari con 13. Il Milan è quinto a 12 punti, Juventus e Como inseguono appaiate a 11. Il Napoli resta a -6 dalla vetta, occupata da Inter e Lazio.

Il Frosinone resta appaiato al Napoli con 10 punti, mentre Atalanta e Sassuolo restano più indietro. Venezia è l’unica formazione ancora ferma a 0 punti dopo sei turni.