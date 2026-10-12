 Vai al contenuto
Martedì 13 Ottobre 2026 Ultima notizia alle 00:07
MondoNapoliTESTATA GIORNALISTICA
PUBBLICITÀ
PARTNER

Il Napoli guadagna due punti su Como, Roma, Juventus e Milan dopo la 6ª giornata

Il Napoli raccoglie due punti sulle dirette rivali Como, Roma, Juventus e Milan dopo la 6ª giornata e si porta a -6 dalla vetta.

di · 1 min
Stadio Diego Armando Maradona, casa del Napoli, nel contesto della Serie A dopo la 6ª giornata
PUBBLICITÀ
Aggiungi MondoNapoli alle fonti preferite di Google

Il Napoli ha guadagnato due punti su Como, Roma, Juventus e Milan grazie alla vittoria contro il Frosinone nella 6ª giornata.

La classifica aggiornata vede il Napoli con 10 punti in 6 partite, 10 gol fatti e 6 subiti. In testa restano Inter e Lazio, entrambe a 16 punti. Roma occupa la terza posizione con 14 punti, seguita dal sorprendente Cagliari con 13. Il Milan è quinto a 12 punti, Juventus e Como inseguono appaiate a 11. Il Napoli resta a -6 dalla vetta, occupata da Inter e Lazio.

Il Frosinone resta appaiato al Napoli con 10 punti, mentre Atalanta e Sassuolo restano più indietro. Venezia è l’unica formazione ancora ferma a 0 punti dopo sei turni.

PUBBLICITÀ
Redazione MN Notizie, mercato e rassegna stampa sul Napoli, ogni giorno. Tutti gli articoli
Non perdere una notizia sul NapoliScegli MondoNapoli come fonte preferita: su Google vedrai più spesso le nostre notizie tra le Notizie principali.Fonte preferita su Google

Leggi anche