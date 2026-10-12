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De Laurentiis sostiene Malagò e si aspetta che la Serie A lo candidi ancora

De Laurentiis si schiera a favore di Malagò come riferimento per la Serie A e auspica cambiamenti nel calcio italiano.

di · 1 min
Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, durante un evento ufficiale
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Aurelio De Laurentiis ha difeso la posizione di Giovanni Malagò come figura di riferimento per la Serie A durante un intervento a margine dei Collari d’Oro, lunedì 12 ottobre. Il presidente del Napoli ha dichiarato: “Malagò? Purtroppo è la stupidità che governa l’Italia. Giovanni non dovrebbe mai essere in discussione”.

De Laurentiis ha poi aggiunto che, a suo avviso, la Serie A candiderà ancora Malagò e che altrimenti sarebbe "un passo indietro". De Laurentiis ha definito Malagò "un imprenditore" e ha attaccato i politici: "Spesso sono prenditori".

“Il problema è il cambiamento: ci sarà? Auguriamoci di sì sennò il calcio andrà in discesa”.

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