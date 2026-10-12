Massimiliano Allegri ha ribadito in conferenza stampa la sua posizione sull’approccio tattico alla vigilia della sfida di Champions League tra Napoli e Villarreal, in programma domani. “Non mi piace parlare di moduli. Credo che siano riduttivi per una partita di calcio, ma magari è solo un mio pensiero. Altrimenti sarebbe troppo facile. Il presidente sabato ha visto una bella partita, ma domani sarà diversa”, ha dichiarato l’allenatore azzurro.

Sul possibile impiego di McTominay dal primo minuto, Allegri aveva già anticipato: “È possibile, ma non ho ancora ben deciso l’undici. Domani mattina proverò a immaginare la partita alla luce anche dei cambi”, spiegando che le scelte tattiche dipendono dagli uomini disponibili: “Le cose abitudinarie mi danno un po’ fastidio, mi piace cambiare. Dipenderà anche da chi ho a disposizione e delle caratteristiche dei giocatori”.

Allegri, McTominay e l’assetto del centrocampo contro il Villarreal

In conferenza stampa il tecnico ha valutato nuovi assetti a centrocampo: “McTominay e De Bruyne non hanno ancora giocato insieme in posizione di play. Poi abbiamo Lobotka e Gilmour, che sono giocatori importanti. Ora l’obiettivo è avere tutti a disposizione, anche a partita in corso. Non mi piace parlare di moduli”.

PUBBLICITÀ

Sulla possibile coesistenza tra McTominay e Kevin De Bruyne, Allegri ha evidenziato: “I giocatori bravi devono giocare insieme. McTominay non gioca da un po’, De Bruyne è arrivato il 5 agosto, serve tempo”.

A queste considerazioni sulle possibili novità in mediana si aggiunge la conferma dei rientri imminenti di Anguissa e Alisson. Allegri ha infine elogiato il Villarreal, prossimo avversario degli azzurri: “Non sarà facile perché è una squadra ostica e viene da una bella partita contro il Real”.

Sul tema delle scelte tattiche di Allegri e del ruolo di De Bruyne si è espresso anche Paolo Del Genio in questo articolo.