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Lunedì 12 Ottobre 2026 Ultima notizia alle 16:42
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Fonte: Sky Sport

Allegri prova un nuovo centrocampo contro il Villarreal: Lobotka verso la panchina

Allegri potrebbe cambiare la mediana per Villarreal-Napoli: Lobotka verso la panchina, provato il trio Gilmour, McTominay e De Bruyne.

di · · 1 min
Billy Gilmour
fonte foto: Instagram @billlygilmour
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Massimiliano Allegri pensa a una novità a centrocampo per la sfida col Villarreal. Francesco Modugno, inviato di Sky Sport, riferisce che in rifinitura Massimiliano Allegri avrebbe provato una mediana con Billy Gilmour, Scott McTominay e Kevin De Bruyne, lasciando intendere che Stanislav Lobotka possa partire dalla panchina.

“Attenzione in mezzo, perché raccontavamo già prima della sfida contro il Frosinone dei due play che sono entrambi molto stanchi. Col Frosinone ha riposato Gilmour, ma stavolta potrebbe toccare a Lobotka. Vediamo Gilmour, McTominay e De Bruyne: potrebbe essere questa la mediana che Allegri ha provato in rifinitura. La giornata è ancora lunga per capire”, ha spiegato Modugno.

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