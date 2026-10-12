Massimiliano Allegri pensa a una novità a centrocampo per la sfida col Villarreal. Francesco Modugno, inviato di Sky Sport, riferisce che in rifinitura Massimiliano Allegri avrebbe provato una mediana con Billy Gilmour, Scott McTominay e Kevin De Bruyne, lasciando intendere che Stanislav Lobotka possa partire dalla panchina.

“Attenzione in mezzo, perché raccontavamo già prima della sfida contro il Frosinone dei due play che sono entrambi molto stanchi. Col Frosinone ha riposato Gilmour, ma stavolta potrebbe toccare a Lobotka. Vediamo Gilmour, McTominay e De Bruyne: potrebbe essere questa la mediana che Allegri ha provato in rifinitura. La giornata è ancora lunga per capire”, ha spiegato Modugno.