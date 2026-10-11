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Villarreal Napoli infortunati: De Laurentiis assente, Anguissa in dubbio

Villarreal Napoli infortunati: Allegri può recuperare solo Anguissa. De Laurentiis assente per il Collare d'Oro del CONI.

di · · 1 min
fonte foto: Ssc Napoli
fonte foto: Ssc Napoli
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IN BREVE
  • Allegri dovrà rinunciare a sette giocatori tra infortuni e lista UEFA contro il Villarreal
  • Anguissa unico recuperabile: decisiva la giornata di oggi per testare la sua condizione
  • De Laurentiis non sarà a Villarreal, riceverà il Collare d'Oro del CONI per il Napoli
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In vista della sfida di Champions League tra Villarreal e Napoli, in programma martedì alle 21 in Spagna, Massimiliano Allegri deve far fronte a una lunga lista di assenti. Oltre agli esclusi dalla lista Uefa, Marianucci e Giovane, non saranno infatti disponibili per infortunio Alisson, Buongiorno, Favasuli, Mathías Olivera e Vergara.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Frank Zambo Anguissa resta l’unico tra gli indisponibili che potrebbe recuperare. Il centrocampista non è stato convocato nell’ultima gara contro il Frosinone a causa di una lesione miofasciale di basso grado all’adduttore lungo della coscia destra, rimediata nella partita prima della sosta a Firenze. La giornata di oggi sarà decisiva: solo se Anguissa riuscirà a sostenere un carico di lavoro più intenso, sarà valutata la sua presenza nella lista dei convocati per la trasferta spagnola.

Su Vergara, già ai box per infortunio, resta in dubbio la tempistica del recupero completo.

Aurelio De Laurentiis non seguirà la squadra all’Estadio de la Ceramica. Il presidente del Napoli sarà lunedì a Roma per ricevere dal CONI, insieme al club, il Collare d’Oro al Merito Sportivo in occasione del centenario della società. L’evento, che rappresenta la massima onorificenza sportiva italiana, si terrà nella Palestra polifunzionale del Centro di Preparazione Olimpica "Giulio Onesti" dell’Acqua Acetosa.

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