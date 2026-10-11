UEFA ha ufficializzato che sarà il tedesco Daniel Siebert a dirigere l’incontro Villarreal-Napoli di Champions League in programma martedì 13 ottobre. L’arbitro sarà affiancato dagli assistenti Jan Seidel e Rafael Foltyn, con Max Burda nel ruolo di quarto ufficiale.

La squadra arbitrale sarà completata da altri due ufficiali della federazione tedesca in sala VAR: Soren Storks come VAR e Bastian Dankert come AVAR. Gli azzurri sono attesi da una trasferta delicata in Spagna, dove cercano i tre punti dopo la sconfitta interna contro l’Arsenal.

Per la stessa giornata, la sfida tra Inter e Club Bruges sarà affidata al norvegese Rohit Saggi, che guiderà una quaterna tutta scandinava, mentre la supervisione VAR sarà invece spagnola.