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Daniel Siebert arbitrerà Villarreal-Napoli in Champions League

UEFA ha nominato Daniel Siebert per arbitrare Villarreal-Napoli in Champions League. Quaterna e VAR tedeschi. Gara in programma il 13 ottobre.

di · 1 min
Daniel Siebert, arbitro tedesco designato per Villarreal-Napoli in Champions League
Foto: Peter Kersten / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0), rielaborata da MondoNapoli
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UEFA ha ufficializzato che sarà il tedesco Daniel Siebert a dirigere l’incontro Villarreal-Napoli di Champions League in programma martedì 13 ottobre. L’arbitro sarà affiancato dagli assistenti Jan Seidel e Rafael Foltyn, con Max Burda nel ruolo di quarto ufficiale.

La squadra arbitrale sarà completata da altri due ufficiali della federazione tedesca in sala VAR: Soren Storks come VAR e Bastian Dankert come AVAR. Gli azzurri sono attesi da una trasferta delicata in Spagna, dove cercano i tre punti dopo la sconfitta interna contro l’Arsenal.

Per la stessa giornata, la sfida tra Inter e Club Bruges sarà affidata al norvegese Rohit Saggi, che guiderà una quaterna tutta scandinava, mentre la supervisione VAR sarà invece spagnola.

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