Rafa Marin, difensore del Napoli, ha celebrato sui social la vittoria contro il Frosinone maturata ieri sera allo Stadio Diego Armando Maradona. Nel suo messaggio, lo spagnolo ha sottolineato l’importanza del successo e indicato subito il prossimo obiettivo europeo.

“Siamo tornati al Maradona e l’abbiamo fatto come volevamo: portando a casa i tre punti, con una vittoria di squadra, soprattutto. Siamo stati compatti, solidi e abbiamo trovato una bella energia insieme alla nostra gente. Ora testa al Villarreal, andiamo a prenderci una vittoria in Champions! Forza Napoli sempre!!”, ha scritto Rafa Marin sul proprio profilo.

Il difensore ha evidenziato la compattezza del gruppo nella vittoria in campionato e ha chiamato i compagni a mantenere alta la concentrazione in vista della trasferta di Champions League contro il Villarreal. Il clima positivo nello spogliatoio azzurro e il supporto del pubblico sono elementi che, anche nelle parole di Marin, sembrano aver pesato sulla prestazione della squadra.

Sul fronte dei social, anche altri protagonisti del Napoli hanno espresso le loro emozioni dopo il successo, come Kevin De Bruyne, premiato MVP e molto attivo nel dialogo con i tifosi.