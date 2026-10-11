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Domenica 11 Ottobre 2026 Ultima notizia alle 16:57
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Rafa Marin affiancherà Allegri nella conferenza pre Villarreal-Napoli

Rafa Marin sarà in conferenza stampa con Allegri prima di Villarreal-Napoli di Champions. Il difensore affronta il suo ex club.

di · 1 min
Massimiliano Allegri
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Il Napoli si allenerà lunedì 12 ottobre alle 11:00 a Castel Volturno, poi partirà per la Spagna in vista della sfida di Champions League contro il Villarreal, in programma martedì 13 ottobre alle 21:00 all’Estadio de la Ceramica.

Massimiliano Allegri guiderà la seduta al Training Center di Castel Volturno alle 11:00, prima della partenza per la Spagna. Alle 19:15 Allegri parlerà in conferenza stampa all’Estadio de la Ceramica.

Conferenza stampa Napoli, scelta Rafa Marin per affiancare Allegri

Al fianco di Allegri, a rispondere alle domande dei giornalisti, ci sarà Rafa Marin. Il difensore spagnolo martedì affronterà il Villarreal, club in cui ha militato nella scorsa stagione.

Ultima seduta e partenza per la Spagna

Dopo l’allenamento, la squadra partirà per la Spagna.

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