Il Napoli si allenerà lunedì 12 ottobre alle 11:00 a Castel Volturno, poi partirà per la Spagna in vista della sfida di Champions League contro il Villarreal, in programma martedì 13 ottobre alle 21:00 all’Estadio de la Ceramica.
Massimiliano Allegri guiderà la seduta al Training Center di Castel Volturno alle 11:00, prima della partenza per la Spagna. Alle 19:15 Allegri parlerà in conferenza stampa all’Estadio de la Ceramica.
Conferenza stampa Napoli, scelta Rafa Marin per affiancare Allegri
Al fianco di Allegri, a rispondere alle domande dei giornalisti, ci sarà Rafa Marin. Il difensore spagnolo martedì affronterà il Villarreal, club in cui ha militato nella scorsa stagione.
Ultima seduta e partenza per la Spagna
Dopo l’allenamento, la squadra partirà per la Spagna.