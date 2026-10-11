Matteo Politano, attaccante del Napoli, ha commentato sui social la vittoria della squadra contro il Frosinone. Con una prestazione convincente, il club azzurro ha imposto il proprio gioco riuscendo a gestire le iniziative offensive degli avversari e a concretizzare in attacco.

Nel post-gara, Politano ha espresso la propria soddisfazione attraverso un messaggio pubblicato su Instagram: "Niente è scontato. Una vittoria: era quello che volevamo e quello che ci serviva. Bene così! Forza Napoli".

Il contributo dell’esterno offensivo si è rivelato importante soprattutto nella fase finale dell’incontro, quando è subentrato a un esausto Leonardo Spinazzola. La squadra ha così potuto mantenere la spinta e proteggere il risultato, confermandosi in crescita.

Per il Napoli si tratta di un successo significativo, che arriva in un momento in cui la determinazione e la capacità di gestione della gara risultano fondamentali. Il commento di Alvini sul risultato della partita, che riconosce la meritata vittoria degli azzurri, sottolinea il valore dell’affermazione azzurra.