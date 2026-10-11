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Politano: “Niente è scontato, ci serviva una vittoria”

Politano esulta dopo la vittoria del Napoli sul Frosinone: una vittoria che ci serviva, niente è scontato. Il suo messaggio social dopo la partita.

di · 1 min
Politano: “Niente è scontato, ci serviva una vittoria”
· Foto: GIACOMO COSUA
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IN BREVE
  • Matteo Politano ha esultato sui social dopo la vittoria contro il Frosinone
  • L'esterno offensivo è subentrato a Spinazzola nel finale della partita
  • Il Napoli ha gestito il match imponendosi con una prestazione convincente
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Matteo Politano, attaccante del Napoli, ha commentato sui social la vittoria della squadra contro il Frosinone. Con una prestazione convincente, il club azzurro ha imposto il proprio gioco riuscendo a gestire le iniziative offensive degli avversari e a concretizzare in attacco.

Nel post-gara, Politano ha espresso la propria soddisfazione attraverso un messaggio pubblicato su Instagram: "Niente è scontato. Una vittoria: era quello che volevamo e quello che ci serviva. Bene così! Forza Napoli".

Il contributo dell’esterno offensivo si è rivelato importante soprattutto nella fase finale dell’incontro, quando è subentrato a un esausto Leonardo Spinazzola. La squadra ha così potuto mantenere la spinta e proteggere il risultato, confermandosi in crescita.

Per il Napoli si tratta di un successo significativo, che arriva in un momento in cui la determinazione e la capacità di gestione della gara risultano fondamentali. Il commento di Alvini sul risultato della partita, che riconosce la meritata vittoria degli azzurri, sottolinea il valore dell’affermazione azzurra.

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