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Noa Lang, gol e carattere: i voti dei quotidiani dopo Napoli-Frosinone

Noa Lang conquista voti positivi dai quotidiani dopo Napoli-Frosinone grazie al secondo gol e a una prova grintosa. Ecco tutte le pagelle.

di · 1 min
fonte foto: Instagram @noano
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IN BREVE
  • Noa Lang riceve tra 6,5 e 7,5 dai principali quotidiani dopo Napoli-Frosinone
  • Realizza il suo secondo gol azzurro e si mette in mostra per carisma e intensità
  • Cresce la valutazione su Lang, anche se la ripresa segna un calo di rendimento
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Noa Lang si è messo in evidenza nel successo del Napoli contro il Frosinone, conquistando voti positivi dalle principali testate sportive nazionali. Il centrocampista olandese ha realizzato il suo secondo gol con la maglia azzurra e ha mostrato grinta e personalità, come emerge dalle pagelle pubblicate questa mattina, a quanto si apprende dai quotidiani in edicola.

La Gazzetta dello Sport gli assegna 7, sottolineando la sua ispirazione in campo e l’atteggiamento combattivo: "È ispirato e rabbioso, aizza il pubblico. E trova il secondo gol a Napoli". Anche Repubblica assegna un 7, evidenziando la capacità di Lang di essere "spesso pericoloso" e opportunista in area.

Il voto è leggermente inferiore per Il Mattino (6,5), che riconosce una crescita nelle prestazioni di Lang e la soddisfazione per il gol, nonostante una flessione nella ripresa. Stesso giudizio per Corriere dello Sport (6,5), che va oltre la rete a porta vuota: "Allegri gli ha dato fiducia e lui ha saputo ripagarla".

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Corriere della Sera si allinea con un 7 in pagella, mentre Tuttosport arriva addirittura a 7,5 e sottolinea quanto il gol sia importante per il giocatore: "Non segnava da quasi un anno e solo lui sa quanto ne aveva bisogno".

Lang, al centro delle attenzioni, conferma così i segnali di crescita nel Napoli, con una prova votata all’attacco e una rete pesante per morale e continuità, secondo quanto emerge dalle pagelle dei principali quotidiani. Valutazioni positive anche per Neres, altro protagonista di Napoli-Frosinone, come segnalano altre fonti.

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