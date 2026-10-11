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Domenica 11 Ottobre 2026 Ultima notizia alle 18:37
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Fonte: Corriere dello Sport

Corriere dello Sport vede Noa Lang rivitalizzato dalla cura Allegri al Napoli

Il Corriere dello Sport sottolinea la crescita di Noa Lang e David Neres nel Napoli e la possibile svolta con la gestione Allegri.

di · 1 min
Noa Lang, attaccante del Napoli
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David Neres non partiva titolare da nove mesi prima di questa stagione, mentre Noa Lang si era fatto notare solo per un’esclusione per motivi disciplinari, scrive il Corriere dello Sport.

Il quotidiano sottolinea che Neres deve ancora ritrovare lo smalto dei tempi migliori, ma ha le potenzialità per tornare devastante come nella Supercoppa della scorsa stagione. Lang, invece, ha segnato il suo secondo gol in azzurro, ma secondo il giornale "in Italia ancora non è riuscito a esprimere tutte le sue qualità". "C’è la sensazione che la cura Allegri possa riportarlo a essere imprendibile come era al PSV", scrive il Corriere dello Sport.

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