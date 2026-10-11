Il Napoli ha superato il Frosinone al "Diego Armando Maradona", mostrando, secondo quanto si apprende, segnali di ripresa sia dal punto di vista del risultato sia di quello dell’atteggiamento in campo. La squadra guidata da Massimiliano Allegri ha interpretato fin dai primi minuti la gara con intensità e determinazione, prendendo subito in mano la partita e lasciando poche opportunità agli avversari.

Kevin De Bruyne ha fatto la differenza, offrendo una prestazione dominante, ma è stata la risposta collettiva alle recenti critiche a dare il segnale più forte: determinazione, fame di vittoria e capacità di aggredire la gara hanno caratterizzato l’approccio azzurro, dopo una fase iniziale di stagione dove tutto ciò era mancato. L’aggressività chiesta da Allegri alla vigilia è stata evidente fin dai primi minuti e il Napoli non ha aspettato gli eventi, ma ha imposto subito il proprio ritmo.

Stando a quanto filtra, la recente sosta internazionale, pur con diverse assenze, avrebbe permesso al tecnico di lavorare sull’identità della squadra, cercando equilibrio tra il talento dei singoli e la compattezza del gruppo. Tra le note positive della serata anche la ritrovata energia negli spalti: il "Maradona" è tornato a farsi sentire, segno di un ambiente che aveva bisogno di una scossa.

Il successo col Frosinone rappresenta un punto di ripartenza per il Napoli di Allegri, che ora guarda con fiducia ai prossimi impegni, a partire dalla sfida contro il Villarreal.