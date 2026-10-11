Il Napoli Frosinone dominio trova ulteriori spunti dopo la sesta vittoria in campionato per gli azzurri, che hanno chiuso la pratica nella prima frazione grazie alle prestazioni di Kevin De Bruyne e Noa Lang.

Secondo quanto evidenziato da fonti di settore, De Bruyne è apparso "mai così scintillante" da quando è arrivato sotto il Vesuvio: il centrocampista belga, sempre più centrale nel gioco di Massimiliano Allegri, ha segnato la sua prima doppietta in Serie A, toccando quota tre reti in stagione. Lo scorso anno, fermato da un infortunio al bicipite femorale che lo tenne fuori quattro mesi, De Bruyne aveva chiuso con cinque gol in ventuno presenze tra campionato e Champions League. La stampa sottolinea come l’attuale gestione di Allegri sembri valorizzarlo maggiormente rispetto all’esperienza con Antonio Conte.

La partita contro il Frosinone ha segnato anche il ritorno al gol di Noa Lang, che ha interrotto un digiuno realizzativo di undici mesi; l’olandese era stato "scaricato a gennaio da Conte". Come analizzato da alcuni osservatori, Lang è passato da esubero a risorsa per Allegri, mostrando tutte le sue migliori qualità e risultando a tratti incontenibile per i difensori avversari. Si valuta questa gara come possibile primo passo verso la rinascita dell’olandese in maglia azzurra, anche se servirà maggiore stabilità da parte del giocatore stesso. Solo un intervento di Palmisani ha negato all’attaccante la doppietta personale.

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Grazie a questi successi, il Napoli ha raggiunto dieci punti in classifica, affiancando proprio il Frosinone. I ciociari di Massimiliano Alvini escono con una prestazione meno incisiva rispetto alle precedenti giornate, pur mostrando sprazzi di competitività.

Per ulteriori riflessioni sulle scelte tattiche e sulla posizione di De Bruyne è possibile consultare il nostro articolo su De Bruyne posizione preferita e il rigorista scelto da Allegri. Ulteriori dichiarazioni dell’allenatore avversario sono disponibili nell’approfondimento su Alvini: “Vittoria del Napoli meritata, risultato troppo ampio”.