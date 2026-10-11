Il Napoli ha superato il Frosinone per 3-0 nella gara disputata sabato 10 ottobre 2026 allo Stadio Diego Armando Maradona. Kevin De Bruyne ha aperto le marcature al 29′ su calcio di rigore, calciato nuovamente dopo un primo errore di Højlund, e ha chiuso la partita al 94′, battendo nuovamente Turati su assist di Giovane. In mezzo la rete di Noa Lang ha firmato il 2-0 a testimonianza della netta supremazia della squadra guidata da Massimiliano Allegri.

Secondo alcune ricostruzioni, la vittoria netta e il gioco espresso hanno suscitato soddisfazione in Aurelio De Laurentiis, che ha apprezzato le novità introdotte dal tecnico e la rivalutazione di elementi come Benoît Badiashile e lo stesso Lang.

Stando a quanto filtra, il club azzurro riflette ora sul futuro di Kevin De Bruyne. Il trequartista belga ha il contratto in scadenza a giugno 2027, ma esiste la possibilità di prolungarlo per un’ulteriore stagione. Se fino a pochi giorni fa l’addio all’ex Manchester City sembrava scontato, la prestazione contro il Frosinone ha riaperto la questione: per il Napoli considerare l’addio di un De Bruyne così decisivo potrebbe essere una scelta da valutare attentamente.

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