Il Napoli guidato da Massimiliano Allegri ha mostrato un approccio tattico che ha richiamato quello visto sotto la gestione di Antonio Conte, soprattutto nell’ultima gara contro il Frosinone. A quanto si apprende, l’impostazione della squadra azzurra ha suscitato la sensazione di un déjà vu rispetto allo scorso anno, quando in panchina c’era il tecnico leccese.

In particolare, il passaggio alla difesa a tre dopo la sosta è stato dettato da esigenze simili a quelle affrontate da Conte: necessità di solidità nel reparto arretrato e maggiore dinamismo a centrocampo. Questa scelta ha avuto l’obiettivo di dare struttura difensiva, sicurezza complessiva e rapidità sulle corsie esterne, favorendo così i collegamenti con Hojlund e la fluidità del gioco.

Secondo alcune ricostruzioni, nel match contro il Frosinone le dinamiche tattiche del Napoli hanno ricordato diverse partite della passata stagione, lasciando intendere un percorso che si rifà a quanto già sperimentato. Con il possibile ritorno della coppia centrale formata da Stanislav Lobotka e Scott McTominay, la squadra punta ora a trovare una nuova identità precisa.

Per ulteriori dettagli sul lavoro tecnico-tattico di Allegri nella preparazione della gara, si può consultare l’approfondimento dedicato alla vigilia di Napoli-Frosinone.