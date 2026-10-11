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Fonte: SSC Napoli

Il Napoli prepara la sfida al Villarreal con attivazione e partitine in allenamento

Il Napoli ha ripreso gli allenamenti con una seduta mattutina verso la gara di Champions contro il Villarreal, lavorando su attivazione e possesso.

di · 1 min
Il Napoli prepara la sfida al Villarreal con attivazione e partitine in allenamento
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Il gruppo del Napoli è tornato in campo questa mattina per una seduta di allenamento dedicata all’attivazione e al lavoro in fase di possesso, in preparazione della prossima sfida di Champions League contro il Villarreal, prevista per martedì alle 21:00 all’Estadio de la Ceramica. Lo riferisce il sito ufficiale della SSC Napoli.

La sessione si è conclusa con una serie di partitine a tema che hanno coinvolto tutta la squadra. L’obiettivo dello staff tecnico è mantenere alta l’intensità, proseguendo nel percorso di preparazione dopo la vittoria di ieri.

Sul sito ufficiale del club si legge: "Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina svolgendo attivazione e lavoro in fase di possesso. Chiusura di sessione con una serie di partitine a tema."

In vista dell’impegno europeo, lo staff mantiene il focus sulla gestione del possesso palla e sull’organizzazione tattica. Il Napoli prosegue quindi il calendario di lavoro già visto nelle scorse settimane, come documentato anche nella seduta dell’8 ottobre e nell’allenamento della vigilia contro il Frosinone.

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