Il gruppo del Napoli è tornato in campo questa mattina per una seduta di allenamento dedicata all’attivazione e al lavoro in fase di possesso, in preparazione della prossima sfida di Champions League contro il Villarreal, prevista per martedì alle 21:00 all’Estadio de la Ceramica. Lo riferisce il sito ufficiale della SSC Napoli.

La sessione si è conclusa con una serie di partitine a tema che hanno coinvolto tutta la squadra. L’obiettivo dello staff tecnico è mantenere alta l’intensità, proseguendo nel percorso di preparazione dopo la vittoria di ieri.

Sul sito ufficiale del club si legge: "Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina svolgendo attivazione e lavoro in fase di possesso. Chiusura di sessione con una serie di partitine a tema."

In vista dell’impegno europeo, lo staff mantiene il focus sulla gestione del possesso palla e sull’organizzazione tattica. Il Napoli prosegue quindi il calendario di lavoro già visto nelle scorse settimane, come documentato anche nella seduta dell’8 ottobre e nell’allenamento della vigilia contro il Frosinone.