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Domenica 11 Ottobre 2026
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Fonte: Il Mattino

Marin esalta il gruppo dopo Napoli-Frosinone: “Vittoria di squadra”

Rafa Marin e i compagni esprimono entusiasmo per il 3-0 sul Frosinone: sui social elogiano compattezza e spirito del gruppo prima della trasferta col Villarreal.

di · 1 min
Rafa Marin, difensore del Napoli, dopo la vittoria casalinga contro il Frosinone
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IN BREVE
  • Rafa Marin sottolinea la compattezza della squadra dopo il 3-0 al Frosinone
  • Badiashile debutta dal primo minuto, De Bruyne celebra la vittoria casalinga
  • Il gruppo guarda già al prossimo impegno contro il Villarreal in Champions
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Rafa Marin ha espresso soddisfazione per il ritorno vincente del Napoli contro il Frosinone davanti al pubblico dello Stadio Diego Armando Maradona. Dopo il 3-0 ottenuto ieri sera, il difensore spagnolo ha scritto sui social: “Siamo tornati al Maradona e l’abbiamo fatto come volevamo: portando a casa i tre punti, con una vittoria di squadra, soprattutto. Siamo stati compatti, solidi e abbiamo trovato una bella energia insieme alla nostra gente. Ora testa al Villarreal, andiamo a prenderci una vittoria in Champions! Forza Napoli sempre!”, riporta Il Mattino.

Anche Benoit Badiashile, al debutto dal primo minuto, ha condiviso le sue sensazioni: “Passo dopo passo. Concentrati su martedì! Forza Napoli”. In modo più sintetico, Kevin De Bruyne ha sottolineato la posta piena conquistata in casa scrivendo: “Home W”.

Sui social non sono mancati i messaggi dagli altri protagonisti della partita. Giovane, subentrato nella ripresa, ha scritto: “Potere sentire di nuovo il calore di questo stadio insieme ai nostri tifosi non ha prezzo! Complimenti a tutta la squadra, speriamo di poter continuare a perseguire i nostri obiettivi! Grazie di tutto, Dio!”. Mentre Matteo Politano ha aggiunto: “Niente è scontato. Una vittoria era quello che volevamo e quello che ci serviva. Bene così. FORZA NAPOLI”.

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Il successo con il Frosinone appare per tutta la squadra un segnale importante di compattezza e determinazione in vista della sfida di Champions League contro il Villarreal, che rappresenta il prossimo obiettivo per il gruppo azzurro. Sulle dichiarazioni piene di motivazione di Rafa Marin è disponibile anche un approfondimento nell’articolo correlato Rafa Marin carica il Napoli dopo il Frosinone: “Ora vinciamo col Villarreal”.

Per ulteriori dettagli sulla prestazione di De Bruyne nella gara contro il Frosinone, si può consultare anche De Bruyne posizione preferita: Allegri in campo ordina il rigorista dopo l’errore.

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