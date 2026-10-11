Rafa Marin ha espresso soddisfazione per il ritorno vincente del Napoli contro il Frosinone davanti al pubblico dello Stadio Diego Armando Maradona. Dopo il 3-0 ottenuto ieri sera, il difensore spagnolo ha scritto sui social: “Siamo tornati al Maradona e l’abbiamo fatto come volevamo: portando a casa i tre punti, con una vittoria di squadra, soprattutto. Siamo stati compatti, solidi e abbiamo trovato una bella energia insieme alla nostra gente. Ora testa al Villarreal, andiamo a prenderci una vittoria in Champions! Forza Napoli sempre!”, riporta Il Mattino.

Anche Benoit Badiashile, al debutto dal primo minuto, ha condiviso le sue sensazioni: “Passo dopo passo. Concentrati su martedì! Forza Napoli”. In modo più sintetico, Kevin De Bruyne ha sottolineato la posta piena conquistata in casa scrivendo: “Home W”.

Sui social non sono mancati i messaggi dagli altri protagonisti della partita. Giovane, subentrato nella ripresa, ha scritto: “Potere sentire di nuovo il calore di questo stadio insieme ai nostri tifosi non ha prezzo! Complimenti a tutta la squadra, speriamo di poter continuare a perseguire i nostri obiettivi! Grazie di tutto, Dio!”. Mentre Matteo Politano ha aggiunto: “Niente è scontato. Una vittoria era quello che volevamo e quello che ci serviva. Bene così. FORZA NAPOLI”.

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Il successo con il Frosinone appare per tutta la squadra un segnale importante di compattezza e determinazione in vista della sfida di Champions League contro il Villarreal, che rappresenta il prossimo obiettivo per il gruppo azzurro. Sulle dichiarazioni piene di motivazione di Rafa Marin è disponibile anche un approfondimento nell’articolo correlato Rafa Marin carica il Napoli dopo il Frosinone: “Ora vinciamo col Villarreal”.

Per ulteriori dettagli sulla prestazione di De Bruyne nella gara contro il Frosinone, si può consultare anche De Bruyne posizione preferita: Allegri in campo ordina il rigorista dopo l’errore.