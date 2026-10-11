Kevin De Bruyne incanta in Napoli-Frosinone, raccogliendo elogi e voti alti da tutte le principali testate sportive. Il centrocampista del Napoli ha messo a segno una doppietta decisiva, brillando per inventiva e capacità di guidare il gioco azzurro, secondo quanto si apprende dai giudizi dei quotidiani in edicola.

La Gazzetta dello Sport assegna un 8, definendo la sua prestazione «spettacolare»: "Per un tempo indossa cappello e bacchetta da prestigiatore. Illumina, segna, trascina: re Kevin edizione spettacolare". Stessa valutazione anche da Il Mattino, che sottolinea la completezza del suo repertorio: "Il suo gioco è come una valigia piena di tante cose. Ancora non per tanto tempo, ma basta e avanza. Ieri ha creato, rincorso, ispirato, segnato due gol".

Il Corriere dello Sport (8) evidenzia la capacità di cambiare posizione in campo e il grande impegno: "Una nuova vita da mediano? Non gioca nel suo ruolo, ma l’impegno è commovente. Recuperi, invenzioni e – cosa più importante – la doppietta d’autore". Anche Tuttosport (8) e Corriere della Sera (8) celebrano la prestazione, mentre Repubblica (7,5) ricorda la doppietta che segue quella realizzata in Nazionale.

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A quanto emerge, De Bruyne si conferma protagonista nella vittoria del Napoli, mostrando qualità tecniche e personalità, sia nella gestione dei palloni decisivi sia dai calci piazzati, come dimostrato nella ripetizione del calcio di rigore da lui stesso trasformato, dopo aver lasciato il primo tentativo al compagno Højlund.

Per ulteriori dettagli sulle scelte tattiche relative alla posizione di De Bruyne e al tema dei rigori, potete consultare il nostro approfondimento sulla posizione preferita di De Bruyne e le decisioni di Allegri sui rigoristi.