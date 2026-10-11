David Neres pagelle: dopo il ritorno da titolare nella gara contro il Frosinone, l’esterno del Napoli ha ricevuto giudizi positivi anche da La Gazzetta dello Sport, Il Mattino e Corriere della Sera. Il 6,5 raccolto sulla Gazzetta sintetizza la valutazione generale: “Qualche lampo dei suoi ed è già un bel segnale per il futuro. Non ancora devastante, ma di nuovo ispirato e imprevedibile”.

Il Mattino assegna 6, sottolineando che gli “ottimi segnali per Allegri ci sono soprattutto per il modo con cui attacca costantemente la porta” e ricordando come Neres non possa essere ancora al meglio dopo tanti mesi di stop. Ancora un 6,5 per l’esterno dal Corriere della Sera, che evidenzia un importante passo avanti nella sua condizione.

A questi voti si aggiungono quelli già emersi nei giorni scorsi da La Repubblica e Corriere dello Sport (entrambi 6,5), che hanno sottolineato come il ritorno in campo dell’attaccante abbia dato “un altro volto” all’attacco azzurro, con una progressione di rendimento durante la partita. Neres era partito titolare contro il Frosinone, risultando determinante soprattutto nel primo tempo.

David Neres è stato richiamato in panchina al 60’, a conferma di una condizione fisica ancora da costruire, ma il suo apporto crescente lascia percepire ottimismo nello staff tecnico del Napoli in vista delle prossime gare.