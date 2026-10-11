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Badiashile, buona prova dopo l’incubo di San Siro: le pagelle dei quotidiani

Badiashile riceve buone valutazioni dai quotidiani per la prestazione col Napoli. I dettagli sulle pagelle dopo l’incubo di San Siro.

di · 1 min
Badiashile, buona prova dopo l’incubo di San Siro: le pagelle dei quotidiani
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IN BREVE
  • Badiashile ha sfruttato la chance da titolare nel Napoli contro l’ultima avversaria di Serie A
  • Le pagelle dei quotidiani sottolineano la crescita del difensore dopo San Siro
  • Il francese ex Chelsea ha dato solidità alla difesa azzurra nell’ultima gara disputata
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Benoit Badiashile ha sfruttato al meglio la chance da titolare con la maglia del Napoli, fornendo una prestazione che cancella il ricordo della serata negativa vissuta a San Siro. Stando a quanto si apprende, i principali quotidiani sportivi hanno sottolineato la crescita del difensore francese, elogiando il suo impatto in campo nell’ultima uscita in Serie A.

La presenza dell’ex Chelsea ha dato maggiore solidità alla retroguardia azzurra e il suo rendimento ha ricevuto valutazioni positive tra le pagelle pubblicate nelle ultime ore. Un passo avanti importante, arrivato dopo le difficoltà incontrate nella precedente trasferta milanese.

Per maggiori dettagli sul percorso di Benoit Badiashile in azzurro e sul lavoro svolto sotto la guida di Massimiliano Allegri, è possibile consultare il nostro approfondimento Badiashile Allegri lavoro: “Allegri mi sta dando fiducia, stiamo crescendo”.

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