Massimiliano Allegri ha ricevuto valutazioni positive dai maggiori quotidiani nazionali dopo la vittoria del Napoli contro il Frosinone, con ulteriore attenzione per la scelta di schierare titolare Benoit Badiashile. Secondo varie ricostruzioni, il tecnico azzurro è stato premiato con voti tra il 6,5 e il 7, riconoscimento per la capacità di "rivoluzionare" la squadra e impostare un nuovo assetto tattico.

Nel dettaglio, la Gazzetta dello Sport, il Corriere della Sera, il Corriere dello Sport e Repubblica giudicano la prova di Allegri con 7, sottolineando la rinuncia al 4-3-3 e la scelta del modulo 3-4-2-1. La Gazzetta mette in risalto il gesto della "giacca volata al 90’", mentre il Corriere dello Sport e Tuttosport lodano la preparazione mentale e il miglioramento nel gioco sia in fase difensiva che offensiva. Il Mattino assegna 6,5, commentando che si è visto il miglior primo tempo dalla sua gestione.

Per quanto riguarda Benoit Badiashile, i quotidiani sottolineano che la sua prima da titolare è stata una "mossa inattesa" di Allegri, rivelatasi efficace: la Gazzetta dello Sport assegna 6,5 parlando di "applausi e riscatto rispetto a San Siro". Il Mattino (6) evidenzia una prestazione solida contro Ghedjemis. Repubblica (6,5) e il Corriere dello Sport (7) lodano la sicurezza difensiva del francese, protagonista di chiusure precise e interventi tempestivi, mentre Tuttosport dà 6,5 per la crescita espressa e la personalità messa in campo. Il Corriere della Sera si allinea con 6,5.

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Sul fronte degli altri protagonisti, anche David Neres ha raccolto giudizi generalmente buoni dai principali quotidiani. Secondo la Gazzetta dello Sport e il Corriere della Sera, l’esterno brasiliano riceve 6,5 per i "lampi" e i segnali di crescita mostrati. Repubblica (6,5) sottolinea come il suo ingresso da titolare abbia dato un nuovo volto all’attacco. Il Corriere dello Sport (6,5) evidenzia la sua crescita durante la gara e la pericolosità in zona offensiva. Il Mattino attribuisce 6, parlando di idee interessanti ma ancora di una condizione non ottimale, mentre Tuttosport gli assegna 6. In generale, i riscontri sono positivi per i segnali dati da Neres in chiave futura.

Per uno sguardo ai migliori in campo e alle pagelle dei quotidiani, si rimanda all’approfondimento su De Bruyne, doppietta e show: i voti dei quotidiani dopo Napoli-Frosinone.