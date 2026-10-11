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Fonte: Corriere dello Sport

Allegri cambia Napoli: il nuovo modulo decisivo nella vittoria contro il Frosinone

Allegri cambia Napoli: il nuovo modulo 3-4-2-1 porta al successo contro il Frosinone e rilancia la stagione azzurra.

di · · 1 min
Allegri cambia Napoli: il nuovo modulo decisivo nella vittoria contro il Frosinone
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IN BREVE
  • Il passaggio al 3-4-2-1 viene definito decisivo per la vittoria contro il Frosinone
  • Il Mattino sottolinea l'importanza del cambio modulo scelto da Allegri per il Napoli
  • De Bruyne segna una doppietta nel nuovo ruolo, Lang trova ancora il gol
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Massimiliano Allegri ha cambiato il Napoli con un nuovo assetto tattico che ha portato al netto successo contro il Frosinone al Maradona. Il passaggio dal tradizionale 4-3-3 o 4-2-3-1 al 3-4-2-1, evidenziato anche da Il Mattino, è stato determinante per l’esito della gara.

Secondo il quotidiano, "è risultato decisivo il cambio modulo", che ha consentito agli azzurri di dominare la partita e rilanciare una squadra segnata dalle assenze. La formazione scelta da Allegri ha visto Kevin De Bruyne arretrato sulla linea dei mediani accanto a Lobotka, mentre Neres e Lang si sono mossi alle spalle di Hojlund in un attacco più creativo e mobile.

Il nuovo schieramento ha dato subito i suoi frutti: De Bruyne, definito dal Corriere dello Sport "sontuoso direttore d’orchestra", ha realizzato una doppietta diventando capocannoniere, e Lang ha trovato la via del gol.

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Nel nuovo ciclo di partite, le assenze pesano ancora ma l’allenatore ha tratto il massimo dagli uomini a disposizione, con il ritorno in campo di McTominay e Giovane come note positive. Il successo viene letto come fondamentale in vista delle prossime nove gare in ventinove giorni, con il Napoli chiamato a confermare l’efficacia di questo assetto nelle prossime sfide importanti.

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La scelta di Allegri, come sottolineato anche da Il Mattino, sancisce una svolta nel modo di approcciare le partite per la squadra partenopea, rilanciando motivazioni e gioco offensivo.

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