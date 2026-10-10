Antonio Vergara, centrocampista del Napoli, sta lavorando per il rientro dopo l’infortunio subito con la Nazionale italiana Under 21 nella gara contro la Turchia. Secondo alcune ricostruzioni, Vergara avrebbe fissato come primo obiettivo il match di Conference League contro il Bodo Glimt, in programma il 20 ottobre.

Qualora il recupero non dovesse consentirgli di essere a disposizione per la sfida europea, il ritorno in campo sarebbe rinviato alla partita di Serie A contro la Roma, prevista per il 24 ottobre. Stando a quanto filtra, saranno questi i due appuntamenti cerchiati sul calendario dal giocatore per tornare a disposizione di mister Antonio Conte.

Per approfondire i dettagli sull’infortunio subito da Vergara, si rimanda all’articolo dedicato sulla lesione distrattiva al soleo destro.