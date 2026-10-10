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Vergara, rientro in campo: due possibili date per il rientro

Vergara rientro in campo: fissate due possibili date per il ritorno dopo l’infortunio con la Nazionale. I dettagli sui tempi di recupero.

di · 1 min
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Vergara, rientro in campo: due possibili date per il rientro
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IN BREVE
  • Antonio Vergara punta al rientro contro il Bodo Glimt il 20 ottobre
  • In caso di mancato recupero, possibile ritorno in campo contro la Roma il 24 ottobre
  • L’infortunio è avvenuto durante la sfida con la Nazionale contro la Turchia

Antonio Vergara, centrocampista del Napoli, sta lavorando per il rientro dopo l’infortunio subito con la Nazionale italiana Under 21 nella gara contro la Turchia. Secondo alcune ricostruzioni, Vergara avrebbe fissato come primo obiettivo il match di Conference League contro il Bodo Glimt, in programma il 20 ottobre.

Qualora il recupero non dovesse consentirgli di essere a disposizione per la sfida europea, il ritorno in campo sarebbe rinviato alla partita di Serie A contro la Roma, prevista per il 24 ottobre. Stando a quanto filtra, saranno questi i due appuntamenti cerchiati sul calendario dal giocatore per tornare a disposizione di mister Antonio Conte.

Per approfondire i dettagli sull’infortunio subito da Vergara, si rimanda all’articolo dedicato sulla lesione distrattiva al soleo destro.

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