Antonio Vergara salterà la sfida odierna tra Napoli e Frosinone, ma emergono segnali positivi riguardo il recupero dall’infortunio muscolare che lo ha fermato nelle scorse settimane. A quanto si apprende, il giovane centrocampista azzurro starebbe lavorando per ridurre i tempi di stop inizialmente ipotizzati.

L’obiettivo di Vergara è quello di tornare in gruppo il prima possibile: il giocatore avrebbe puntato la data del 20 ottobre, quando il Napoli affronterà il Bodo/Glimt in Europa. In caso di ritardo nel pieno recupero, la seconda opzione sarebbe Napoli-Roma, gara in programma il 24 ottobre allo stadio Maradona, valida per l’ottava giornata di Serie A. Stando alle ultime indicazioni, il calciatore potrebbe rimanere indisponibile per altre tre o quattro partite prima di valutare un rientro.

Ulteriori dettagli sull’infortunio di Vergara sono disponibili nell’approfondimento Napoli, infortunio Vergara: lesione distrattiva al soleo destro e nell’articolo correlato lesione distrattiva del soleo destro, già iniziata la riabilitazione.