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Vergara, infortunio meno grave: possibili tempi di recupero accorciati

Vergara, infortunio meno grave del previsto: il recupero può accorciarsi e il rientro essere più rapido del previsto.

di · 1 min
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Vergara, infortunio meno grave: possibili tempi di recupero accorciati
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IN BREVE
  • Vergara punta al rientro per la gara Napoli-Bodo/Glimt del 20 ottobre
  • Il recupero dall'infortunio potrebbe accorciarsi, salterà tre o quattro gare
  • Possibile ritorno in campo anche per Napoli-Roma del 24 ottobre in Serie A

Antonio Vergara salterà la sfida odierna tra Napoli e Frosinone, ma emergono segnali positivi riguardo il recupero dall’infortunio muscolare che lo ha fermato nelle scorse settimane. A quanto si apprende, il giovane centrocampista azzurro starebbe lavorando per ridurre i tempi di stop inizialmente ipotizzati.

L’obiettivo di Vergara è quello di tornare in gruppo il prima possibile: il giocatore avrebbe puntato la data del 20 ottobre, quando il Napoli affronterà il Bodo/Glimt in Europa. In caso di ritardo nel pieno recupero, la seconda opzione sarebbe Napoli-Roma, gara in programma il 24 ottobre allo stadio Maradona, valida per l’ottava giornata di Serie A. Stando alle ultime indicazioni, il calciatore potrebbe rimanere indisponibile per altre tre o quattro partite prima di valutare un rientro.

Ulteriori dettagli sull’infortunio di Vergara sono disponibili nell’approfondimento Napoli, infortunio Vergara: lesione distrattiva al soleo destro e nell’articolo correlato lesione distrattiva del soleo destro, già iniziata la riabilitazione.

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