Il volto di Noa Lang ha catturato l’attenzione nella grafica pubblicata dai canali ufficiali della SSC Napoli nel giorno della sfida contro il Frosinone, programmata per stasera alle 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona. In primo piano sulla locandina matchday, Lang compare con uno sguardo fiero e determinato, alimentando così le ipotesi su una sorpresa di formazione da parte di Massimiliano Allegri.

A quanto si apprende, l’esposizione del calciatore nella comunicazione social del club viene interpretata da tifosi e addetti ai lavori come un possibile indizio sulle scelte dell’allenatore per l’undici titolare. Secondo alcune ricostruzioni, il Napoli potrebbe schierarsi con il modulo 3-4-2-1, con diversi ballottaggi in attacco, tra cui quello tra Rasmus Hojlund e Lorenzo Lucca al centro dell’attacco. Restano inoltre da sciogliere i dubbi sul nome da affiancare a Kevin De Bruyne sulla trequarti: proprio Noa Lang oppure il più "classico" David Neres.

Schierare Lang dal primo minuto come esterno o trequartista sinistro garantirebbe maggiore imprevedibilità nelle azioni offensive del Napoli, mentre Neres, che ha lavorato a Castel Volturno durante la sosta, resta in corsa per una maglia da titolare ma non è chiaro se sia già al meglio della condizione fisica. La questione resta quindi aperta e sarà chiarita solo con la pubblicazione delle formazioni ufficiali nelle prossime ore. Per ulteriori approfondimenti sulla formazione attesa e le possibili novità tattiche, si rimanda a due analisi correlate della testata: Napoli-Frosinone formazione: Sky conferma difesa a tre e novità per Allegri e Napoli-Frosinone Allegri cambio modulo: Politano e Spinazzola sulle fasce, Di Lorenzo verso l’esclusione?.