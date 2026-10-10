David Neres torna dal primo minuto nel Napoli che questa sera sfida il Frosinone alle 20.45 allo stadio Maradona. L’attaccante brasiliano, assente dall’undici iniziale da oltre nove mesi, guiderà l’assalto insieme a Noa Lang, con Rasmus Hojlund punto di riferimento centrale. La novità, scrive il Corriere dello Sport, segna il ritorno di un protagonista atteso sin dallo scorso 4 gennaio, giorno del successo azzurro all’Olimpico contro la Lazio.

Il tecnico Massimiliano Allegri ripropone così la coppia Neres-Lang, amici fuori dal campo, per supportare una squadra alla ricerca di concretezza offensiva, dopo la pausa e una serie di risultati interlocutori. In panchina, per la prima volta dal 30 agosto, torna anche Scott McTominay. Il centrocampista, rimasto fuori per diverse settimane dopo l’intervento all’aritmia cardiaca dell’8 settembre, rappresenterà il possibile jolly a gara in corso.

Sono attese ulteriori novità nella formazione azzurra: secondo il Corriere dello Sport, Allegri potrebbe lanciare dal primo minuto anche Benoît Badiashile in difesa, completando il reparto con Rrahmani e Rafa Marin, e confermare la linea a cinque in fase di non possesso. In mediana è possibile la presenza di Kevin De Bruyne al fianco di Lobotka, con Gilmour inizialmente in panchina. Sulla fascia rientra Spinazzola, mentre Politano partirà dalla panchina.

Per ulteriori dettagli sul recupero degli infortunati, approfondimenti su McTominay torna a disposizione: l’emergenza infortuni non è finita su MondoNapoli.