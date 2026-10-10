Il Napoli si prepara a un ciclo di sei partite decisive, che saranno fondamentali per definire il futuro della squadra in campionato. Gli azzurri sono attualmente a sei punti dalla vetta, come evidenzia La Gazzetta dello Sport, nonostante le difficoltà derivate dai numerosi infortuni e da un avvio non semplice.

Nel prossimo mese la formazione guidata da Massimiliano Allegri affronterà in sequenza Frosinone, Venezia, Roma, Monza, Juventus e Lazio. Secondo quanto sottolineato dalla testata, l’assenza di una dominatrice nel torneo mantiene la classifica ancora corta, permettendo agli azzurri di restare in corsa nonostante gli ostacoli che hanno caratterizzato la prima parte di stagione.

"È un campionato ancora aperto a tutto e a tutti. Gli scontri diretti in arrivo risponderanno a tante domande. Massimiliano Allegri è in difficoltà, il Napoli arranca a sei punti ed è massacrato dagli infortuni. […] È già una sestina da dentro o fuori perché contiene Roma, Juve e Lazio, tre match ad alta densità. Il Napoli non può più sbagliare", riporta La Gazzetta dello Sport.

Per approfondimenti sulla situazione degli indisponibili in casa azzurra è possibile consultare l’articolo sull’infortunio di Vergara e l’analisi sulla brillantezza atletica dopo la sosta.