Il Napoli si è imposto per 3-0 sul Frosinone nella sfida di Serie A giocata questa sera, 10 ottobre 2026, allo Stadio Diego Armando Maradona. A decidere il match sono stati Kevin De Bruyne, autore di una doppietta (prima rete su rigore al 29′, secondo centro al 93′), e Noa Lang, in gol al 32′. Stando a quanto si apprende, il belga ha brillato con una prestazione di alto livello, agendo sia da play che da vertice alto di centrocampo e distinguendosi per qualità e presenza costante in entrambe le fasi di gioco.

Con questo risultato, la formazione allenata da Massimiliano Allegri raggiunge quota 10 punti in classifica, agganciando proprio il Frosinone di Alvini e, almeno momentaneamente, sia la Juventus che il Como. Particolarmente positivo l’approccio di Noa Lang, che oltre ad aver segnato, ha mostrato determinazione e disponibilità verso l’allenatore: al momento della sostituzione, l’esterno olandese è uscito sorridendo, senza alcun gesto polemico, segnando un cambiamento rispetto ad alcune uscite precedenti. Un dettaglio che lascia segnali incoraggianti anche per il futuro del gruppo azzurro.

Per ulteriori dettagli sul primo gol di Lang in questa stagione si rimanda all’articolo Noa Lang segna il primo gol stagionale in Napoli-Frosinone 2-0.