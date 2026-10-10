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Napoli-Frosinone, tutto pronto al Maradona per la sesta giornata di Serie A

Napoli-Frosinone, tutto pronto al Maradona per la sesta giornata di Serie A: atmosfera carica e tifosi protagonisti sugli spalti.

di · 1 min
Stadio Diego Armando Maradona
Foto: Joris / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0), rielaborata da MondoNapoli
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IN BREVE
  • Il Napoli ospita il Frosinone per la sesta giornata di Serie A allo Stadio Maradona
  • La SSC Napoli pubblica immagini dell’arrivo della squadra e prepara lo spogliatoio
  • Oltre 1.500 tifosi del Frosinone sono presenti sugli spalti per sostenere la squadra ospite
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Il Napoli si prepara ad affrontare il Frosinone nella sfida valida per la sesta giornata di Serie A, in programma allo Stadio Diego Armando Maradona. A quanto si apprende, lo spogliatoio degli azzurri è stato allestito e tutto è pronto per il match che segna un nuovo appuntamento nel calendario dei partenopei.

Sui canali social, la SSC Napoli ha condiviso le immagini dell’arrivo della squadra allo stadio e ha rivolto ai tifosi la domanda: "Da dove guarderai il match?", sottolineando l’attesa attorno all’incontro.

L’atmosfera nel quartiere Fuorigrotta è quella delle grandi occasioni, con la città pronta a sostenere la squadra. La partita, che vede i padroni di casa opposti agli uomini del Frosinone, è attesa anche dal pubblico ospite, con oltre 1.500 tifosi ciociari presenti sugli spalti, come già sottolineato nell’approfondimento sul tifo ospite e sui protagonisti dei giallazzurri.

Il fischio d’inizio conferma ulteriormente il clima di entusiasmo che accompagna le partite degli azzurri allo stadio di casa, come ricordato anche nell’articolo sui precedenti e sull’arbitro della sfida.

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