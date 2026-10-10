Il Napoli si prepara ad affrontare il Frosinone nella sfida valida per la sesta giornata di Serie A, in programma allo Stadio Diego Armando Maradona. A quanto si apprende, lo spogliatoio degli azzurri è stato allestito e tutto è pronto per il match che segna un nuovo appuntamento nel calendario dei partenopei.

Sui canali social, la SSC Napoli ha condiviso le immagini dell’arrivo della squadra allo stadio e ha rivolto ai tifosi la domanda: "Da dove guarderai il match?", sottolineando l’attesa attorno all’incontro.

L’atmosfera nel quartiere Fuorigrotta è quella delle grandi occasioni, con la città pronta a sostenere la squadra. La partita, che vede i padroni di casa opposti agli uomini del Frosinone, è attesa anche dal pubblico ospite, con oltre 1.500 tifosi ciociari presenti sugli spalti, come già sottolineato nell’approfondimento sul tifo ospite e sui protagonisti dei giallazzurri.

Il fischio d’inizio conferma ulteriormente il clima di entusiasmo che accompagna le partite degli azzurri allo stadio di casa, come ricordato anche nell’articolo sui precedenti e sull’arbitro della sfida.