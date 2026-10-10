Per la sfida di questa sera tra Napoli e Frosinone, ore 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona, la probabile formazione degli azzurri vede alcune novità rispetto alle ultime uscite. A quanto si apprende, Massimiliano Allegri dovrebbe puntare sul modulo 4-2-3-1, pur avendo testato alternative come la difesa a tre nel corso della settimana.

In porta favorito il rientro di Alex Meret. Sulle fasce, spazio a Giovanni Di Lorenzo e a Leonardo Spinazzola, quest’ultimo di nuovo disponibile dopo l’infortunio. Al centro agiranno Amir Rrahmani e Rafa Marin. In mediana, confermati Stanislav Lobotka e Billy Gilmour.

Nel reparto offensivo sembrano destinati a partire dal primo minuto sia David Neres che Noa Lang. Il brasiliano, stando alle ultime indiscrezioni, sarebbe in vantaggio su Matteo Politano per un posto sulla fascia destra. Sulla trequarti spazio anche a Kevin De Bruyne dopo le buone prestazioni recenti con la Nazionale. In attacco confermato Rasmus Hojlund.

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La probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Spinazzola; Lobotka, Gilmour; Neres, De Bruyne, Lang; Hojlund. Resta tuttavia la possibilità di variazioni tattiche a gara in corso, a seconda dell’andamento della partita.

Per ulteriori dettagli sulle possibili scelte, leggi anche Napoli-Frosinone formazione: Sky conferma difesa a tre e novità per Allegri.