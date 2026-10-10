Il Napoli torna in campo allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Frosinone nella prossima giornata di Serie A, subito dopo la sosta per le nazionali. La squadra azzurra attende la formazione guidata da Di Francesco, considerata una delle rivelazioni della prima metà del campionato, in una partita che si preannuncia significativa per proseguire la corsa in classifica.

Stando a quanto si apprende, l’attesa all’interno dell’ambiente partenopeo è concentrata sull’importanza di conquistare i tre punti davanti al proprio pubblico. Il sostegno sugli spalti potrebbe essere importante, come confermato dall’attenzione sulla vendita dei biglietti, con lo stadio che si avvia verso il tutto esaurito, come approfondito nell’articolo Napoli-Frosinone, vendita biglietti Maradona verso il sold-out.

Sostegno dei tifosi e clima allo stadio

Il ritorno al Maradona rappresenta un’opportunità per gli uomini di Allegri di sfruttare il fattore casa dopo la pausa. Secondo alcune ricostruzioni, la volontà dell’ambiente è quella di vedere una squadra determinata ad imporsi su un Frosinone che si è distinto per organizzazione e risultati nella prima parte di stagione. Per altri dettagli sulla presenza degli ospiti al Maradona si rimanda a Napoli-Frosinone settore ospiti sold-out: Maradona ufficialmente sold out, prima volta per Allegri.

L’attenzione resta ora rivolta agli ultimi dettagli di preparazione per il match che, secondo indiscrezioni, sarà giocato in uno stadio pronto a sostenere con entusiasmo la squadra azzurra.