Le formazioni ufficiali di Napoli-Frosinone, sesta giornata di Serie A al Maradona con fischio d’inizio alle 20:45, confermano la svolta tattica di Massimiliano Allegri: il Napoli passa al 3-4-3, con Badiashile titolare in difesa e il tridente formato da Neres, Hojlund e Lang.

In porta c’è Alex Meret, davanti a lui la linea a tre con Rafa Marin, Rrahmani e Badiashile. Sulle fasce agiscono Di Lorenzo e Spinazzola, con De Bruyne e Lobotka in mezzo al campo. In attacco David Neres e Noa Lang ai lati di Rasmus Hojlund.

Partono dalla panchina Scott McTominay e Matteo Politano, insieme a Contini, Milinkovic-Savic, Gilmour, Lucca, Giovane, Beukema, Marianucci e Pereyra.

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Il Frosinone di Massimiliano Alvini risponde con il 4-2-3-1: Palmisani tra i pali; Oyono, Calvani, Cittadini e Bracaglia in difesa; Masini e Calò in mediana; Ghedjemis, Schmid e Kvernadze alle spalle di Raimondo.

Napoli-Frosinone, le formazioni ufficiali

Napoli (3-4-3): Meret; Rafa Marin, Rrahmani, Badiashile; Di Lorenzo, De Bruyne, Lobotka, Spinazzola; Neres, Hojlund, Lang. A disposizione: Contini, Milinkovic-Savic, Gilmour, McTominay, Lucca, Politano, Giovane, Beukema, Marianucci, Pereyra. All. Allegri.

Frosinone (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Cittadini, Bracaglia; Masini, Calò; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Raimondo. A disposizione: Pisseri, Desplanches, Amey, Cichella, Zerbin, Akpoguma, Monterisi, El Azzouzi, Fini, Hasa, Terzic, Fayed, Bobcek, Tchato. All. Alvini.