Massimiliano Allegri, tecnico del Napoli, sembra aver sciolto gli ultimi dubbi di formazione in vista della gara di questa sera contro il Frosinone allo Stadio Maradona. Dopo aver valutato l’ipotesi della difesa a tre, Allegri orienta la squadra verso il 4-2-3-1, archiviando dunque la retroguardia a tre uomini.

Tra i pali ci sarà Meret, con Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin e Spinazzola a formare la linea difensiva. Il reparto di centrocampo vedrà spazio per Gilmour e Lobotka nel ruolo di doppio play, con McTominay che rientra tra i convocati ma dovrebbe avere un’autonomia limitata a 20-30 minuti secondo quanto riferisce l’allenatore.

Nel comparto avanzato si registrano alcune novità: Neres torna titolare dopo aver mostrato progressi nella condizione fisica. L’ex Shakhtar agirà insieme a Lang sulle fasce, con De Bruyne centrale sulla trequarti e Hojlund terminale offensivo. Politano non è al meglio e resta inizialmente fuori dall’undici.

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Per il Frosinone, l’assenza di Raimondo per infortunio sarà coperta da Bobcek come punta principale. Tra le note, Beukema del Napoli resterà fuori dalla lista per questa sfida.

La probabile formazione vede quindi: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Spinazzola; Gilmour, Lobotka; Neres, De Bruyne, Lang; Hojlund. Allenatore: Allegri.

Per approfondire il tema delle scelte tattiche e delle ultime novità di modulo consultate anche il focus sulla formazione secondo Sky.