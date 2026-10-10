Napoli-Frosinone diretta è in programma questa sera allo Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta, con calcio d’inizio alle ore 20:45. La partita, valida per la sesta giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta testuale con aggiornamenti su formazioni ufficiali, risultato in tempo reale e collegamenti dal prepartita all’esterno dello stadio tra i tifosi napoletani, a quanto si apprende.

Per dirigere la sfida è stato designato il Sig. Ermanno Feliciani della sezione AIA di Teramo, assistito da Berti e Perrotti sulle corsie, con Guida come quarto uomo e Cosso al VAR, supportato da Gariglio. Per Feliciani si tratta della terza direzione col Napoli in Serie A: i precedenti, entrambi favorevoli agli azzurri, sono Napoli-Sampdoria (2-0) del 4 giugno 2023 e Napoli-Como (3-1) del 4 ottobre 2024.

Sul fronte dei precedenti, Napoli e Frosinone si sono affrontati 12 volte in gare ufficiali tra Serie A, Serie B, Serie C1 e Coppa Italia. Nel massimo campionato, il bilancio conta 5 vittorie e 1 pareggio per i partenopei (20 gol fatti, 4 subiti), mentre in totale si registrano 8 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta (in Coppa Italia), con 30 reti realizzate dal Napoli e 13 dai ciociari. L’ultimo confronto risale al 14 aprile 2024, terminato sul punteggio di 2-2.

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Dopo Napoli-Frosinone, gli azzurri torneranno in campo martedì 13 ottobre alle ore 21:00 per la Champions League, ospiti del Villarreal. In Serie A, il prossimo appuntamento vedrà gli uomini di mister Allegri impegnati sul campo del Venezia sabato 17 ottobre alle 15:00.

Per ulteriori dettagli su probabili formazioni e statistiche della partita è disponibile il nostro approfondimento sulle probabili formazioni, precedenti e record di Napoli-Frosinone.