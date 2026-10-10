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Fonte: Il Mattino

Napoli-Frosinone, i tifosi azzurri commentano la vittoria per 3-0

Napoli-Frosinone, i tifosi azzurri hanno commentato la vittoria per 3-0 fuori dal Maradona. Le loro voci raccontano entusiasmo e soddisfazione.

di · 1 min
Stadio Diego Armando Maradona
Foto: Joris / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0), rielaborata da MondoNapoli
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IN BREVE
  • Il Napoli ha vinto 3-0 contro il Frosinone allo Stadio Diego Armando Maradona
  • I tifosi azzurri si sono espressi a caldo fuori dallo stadio dopo la partita
  • La partita ha registrato entusiasmo e commenti positivi tra i sostenitori
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I tifosi del Napoli hanno espresso la loro soddisfazione al termine della vittoria per 3-0 contro il Frosinone, raccolti subito dopo la partita all’esterno dello Stadio Diego Armando Maradona. L’atmosfera è stata caratterizzata da entusiasmo e commenti positivi dopo il successo netto della squadra azzurra, come riporta Il Mattino.

I pareri a caldo sono stati raccolti da Achille Strombetta all’uscita dell’impianto partenopeo, con i sostenitori che hanno condiviso impressioni e giudizi sulle prestazioni individuali e sull’esito della gara.

La partita, disputata allo Stadio Diego Armando Maradona davanti a una platea numerosa, ha visto il Napoli imporsi sul Frosinone, consolidando il rapporto tra squadra e tifoseria. Il confronto tra le due squadre aveva già fatto registrare un interesse importante sugli spalti, anche con il settore ospiti sold-out come riportato nell’articolo correlato Napoli-Frosinone settore ospiti sold-out: Maradona ufficialmente sold out, prima volta per Allegri.

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