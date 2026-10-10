I tifosi del Napoli hanno espresso la loro soddisfazione al termine della vittoria per 3-0 contro il Frosinone, raccolti subito dopo la partita all’esterno dello Stadio Diego Armando Maradona. L’atmosfera è stata caratterizzata da entusiasmo e commenti positivi dopo il successo netto della squadra azzurra, come riporta Il Mattino.

I pareri a caldo sono stati raccolti da Achille Strombetta all’uscita dell’impianto partenopeo, con i sostenitori che hanno condiviso impressioni e giudizi sulle prestazioni individuali e sull’esito della gara.

La partita, disputata allo Stadio Diego Armando Maradona davanti a una platea numerosa, ha visto il Napoli imporsi sul Frosinone, consolidando il rapporto tra squadra e tifoseria. Il confronto tra le due squadre aveva già fatto registrare un interesse importante sugli spalti, anche con il settore ospiti sold-out come riportato nell’articolo correlato Napoli-Frosinone settore ospiti sold-out: Maradona ufficialmente sold out, prima volta per Allegri.