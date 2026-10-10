Napoli-Frosinone, valida per la sesta giornata di Serie A allo Stadio Diego Armando Maradona, ha visto i primi commenti a caldo dei giornalisti autorevoli. Stando a quanto si apprende dai social, diversi esperti sottolineano la prestazione convincente degli azzurri e la prestazione sopra le righe di Kevin De Bruyne.

L’ex giornalista RAI Enrico Varriale ha scritto: "Vittoria bella e meritata del Napoli che infligge a un bel Frosinone il secondo KO del campionato. Magistrale direttore d’orchestra De Bruyne, autore di una doppietta e migliore in campo. Giocare con la difesa a tre non vuole dire essere rinunciatari se l’atteggiamento è quello giusto visto stasera al Maradona". Varriale ha inoltre sottolineato le buone prove di Scott McTominay, Noa Lang e Benoît Badiashile.

Per il direttore de ‘La Ragione’, Fulvio Giuliani: "Bella serata azzurra, al netto di un rigore generoso. Buone notizie: De Bruyne di un’altra categoria. Badiashile mica male. Il miglior Lang di Napoli. Il ritorno di McTominay. Brutte: Lucca deve andare altrove e Allegri deve inventarsi qualcosa per non schiantare Hojlund".

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Il collega RAI Antonello Perillo ha dichiarato: "La partita contro il Frosinone era di estrema importanza per il Napoli, che aveva bisogno dei 3 punti per non allontanarsi dalle zone alte della classifica. La vittoria è arrivata al termine di una prestazione convincente. Il cambio modulo voluto da Allegri ha funzionato bene, ma soprattutto si è finalmente visto l’atteggiamento giusto: squadra aggressiva, pressing alto, concentrazione massima. Migliore in campo De Bruyne".

Secondo indiscrezioni, anche altri commentatori hanno messo in evidenza la scelta della difesa a tre di Massimiliano Allegri, il ritorno in campo di McTominay e la buona prova di Badiashile, mentre è stata criticata la prestazione di Lucca.