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Napoli-Frosinone, Badiashile titolare: le ultime sulla formazione azzurra

Napoli-Frosinone, Badiashile titolare secondo indiscrezioni: le ultime su formazione e scelte di Allegri per la sfida al Maradona.

di · · 1 min
Napoli-Frosinone, Badiashile titolare: le ultime sulla formazione azzurra
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IN BREVE
  • Benoit Badiashile dovrebbe partire titolare in Napoli-Frosinone, secondo indiscrezioni
  • Massimiliano Allegri orientato a schierare il difensore francese dal primo minuto
  • La partita si giocherà allo Stadio Diego Armando Maradona nella prossima giornata di Serie A
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Benoit Badiashile dovrebbe partire dal primo minuto in Napoli-Frosinone, match valido per la prossima giornata di Serie A allo Stadio Diego Armando Maradona. A quanto si apprende da alcune indiscrezioni, Massimiliano Allegri sarebbe orientato a schierare fin dall’inizio il difensore centrale francese contro il Frosinone di Massimiliano Alvini.

Questa possibile scelta rappresenterebbe una novità importante nelle rotazioni difensive azzurre, in vista della sfida contro uno dei club più in forma di questo avvio di stagione. Il debutto da titolare di Badiashile era stato già preso in considerazione negli ultimi giorni e ora sembra essere sempre più probabile, secondo le stesse fonti.

Per approfondire la situazione tattica e le altre possibili scelte di formazione di Allegri, è disponibile un articolo dedicato sul possibile debutto di Badiashile e la difesa a tre del Napoli. Intanto, in mediana, restano alte le quotazioni di Gilmour e Lobotka come titolari, come riportato da altre indiscrezioni sul tema (Napoli-Frosinone, Gilmour e Lobotka titolari a centrocampo).

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