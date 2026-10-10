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McTominay, terapie personalizzate per il recupero al Napoli

McTominay adotta terapie personalizzate come la luce rossa e i bagni di ghiaccio per il recupero fisico con il Napoli.

di · 1 min
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fonte foto: Ssc Napoli
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IN BREVE
  • Scott McTominay in gruppo al Napoli dopo aver recuperato l’idoneità sportiva
  • Pratica bagni di ghiaccio e terapia della luce rossa per stimolare la rigenerazione cellulare
  • Le terapie personalizzate supportano il recupero fisico e la qualità del sonno

Scott McTominay, centrocampista del Napoli, ha adottato terapie personalizzate per ottimizzare il recupero fisico e la qualità del sonno. Negli ultimi giorni, dopo aver ottenuto nuovamente l’idoneità sportiva e il ritorno in gruppo dalla scorsa settimana, il calciatore scozzese è stato protagonista di una routine specifica che va oltre il lavoro sul campo.

A quanto si apprende, McTominay si sottopone abitualmente sia a bagni di ghiaccio, utili a ridurre lo stress muscolare, sia alla cosiddetta "terapia della luce rossa". Questa tecnica prevede che l’atleta si sieda di fronte a un pannello che emana luce rossa, una tecnologia che stimola la rigenerazione cellulare, aiuta a diminuire le infiammazioni muscolari e favorisce il rilassamento. Tali pratiche, integrate nel suo percorso di potenziamento fisico, sarebbero parte integrante della sua quotidianità professionale anche in condizioni di normalità.

Nel mese successivo alla sua permanenza in ospedale, McTominay non ha smesso di allenarsi con costanza e prudenza, tornando gradualmente in confidenza con il pallone e seguendo il percorso di recupero impostato dallo staff medico degli azzurri. Per approfondire, si rimanda anche all’articolo Scott McTominay ha ottenuto l’idoneità sportiva: subito in gruppo con il Napoli.

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