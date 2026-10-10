Scott McTominay è tornato finalmente in campo con la maglia del Napoli, entrando al 61′ minuto di Napoli-Frosinone al posto di David Neres. L’emozione è stata palpabile allo Stadio Diego Armando Maradona: i tifosi hanno accolto il centrocampista scozzese con un boato e scandendo a gran voce il suo cognome. Il gesto affettuoso di Massimiliano Allegri, che prima dell’ingresso ha dato a McTominay un paio di scappellotti sulla nuca, ha sottolineato il clima di sostegno e vicinanza verso il giocatore, reduce da un’operazione per risolvere una lieve aritmia cardiaca benigna, riferisce il Corriere dello Sport.

Dal match contro il Como dello scorso 30 agosto, McTominay non era più sceso in campo. La gara contro il Frosinone ha segnato così la sua terza presenza stagionale con gli azzurri, dopo aver recentemente ottenuto di nuovo l’idoneità sportiva, ritrovando la possibilità di allenarsi e competere con la squadra (come già raccontato nell’articolo sulle sue condizioni).

Il centrocampista, pur mostrando concentrazione ed energia fin dai primi minuti, non ha nascosto una punta di emozione per il caloroso ritorno. Dopo aver ricevuto le ultime indicazioni dall’allenatore, McTominay le ha subito condivise con i compagni, segno della voglia di riprendersi rapidamente un ruolo da protagonista anche in questa fase della stagione.